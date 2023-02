Singh Viki: Sokan kérdezik, hogy 37 évesen hogy élem meg, hogy szingli vagyok. Nagyon jól!

Singh Viki a minap ünnepelte 37. születésnapját, amiről a Mokkában mesélt. Mint mondta, azt az életet éli, amit kislány korában elképzelt magának, és már az idő múlásától sem fél.

Most nagyon pozitív ez az időszak. Sokan kérdezik, hogy harminchét, mi lesz a gyerekvállalással, hogy élem meg, hogy szingli vagyok. Nagyon jól! Most ez a flow van, ebből építkezem. Baromi jó egyedül megélni ezeket a nagy felismeréseket. Tervezek tök egyedül utazni. Sose csináltam még ilyet, és most el akarok menni egyedül Párizsba. Ez az új évi fogadalmam a harminchetedik életévemre, ennek meg kell történnie, hogy egyedül utazzak. Ez is egy hatalmas belső utazás lesz, mert alapvetően mindentől félek, ami egyedül történik, és szerintem sokat fogok fejlődni egy ilyen út alatt is.