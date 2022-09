Rihanna is fellép a Super Bowl félidei show-jában

Egyszer már visszautasította az ajánlatot, most igent mondott.

A Super Bowl általában évről-évre az egyik legnézettebb tévés esemény az Egyesült Államokban, ahol nemcsak magát a meccset követi komoly figyelem, de a félidei show-t is, ahol a legnagyobb sztárok szokták a közönséget szórakoztatni. Most például a szervezők bejelentették, hogy Rihanna is fellép a 2023-es Super Bowl félidei show-jában. Ezt az énekesnő maga is megerősítette egy Instagram-posztban, ahol a keze látható, amint egy amerikai focilabdát tart a magasba.

Rihannát amúgy már 2019-ben is felkérték Super Bowl-fellépőnek, akkor azonban nem vállalta, hogy így mutassa ki szolidarítását az antirasszista térdelős tiltakozást elindító Colin Kaepernick felé. A Variety azt is megjegyzi, hogy Rihanna ugyan alapvetően logikus választás, de 2016 óta nem adott ki új lemezt.

Az elmúlt években olyanok léptek fel a Super Bowl félidejében mint Eminem, The Weeknd, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Kendrick Lamar vagy a Maroon 5. A Super Bowl-ra jövőre február 12-én kerül sor.