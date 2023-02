Tehéncsorda taposta halálra a 74 éves brit nőt

Kutyáját sétáltatta, az eb egyedül tért vissza a nyaralóba.

Egy brit nő 2022. szeptemberi tragikus balesetével kapcsolatban derültek ki részletek a február 6-án az accringtoni (Lancashire, Anglia) városházán tartott tárgyaláson.

Kathy McKellart 2022. szeptember 26-án találták holtan Grindletonban, egy mezőn.

A 74 éves nő előző nap sétálni vitte cockapoo kutyáját, Archie-t, de csak az eb tért vissza a bérelt nyaralóba. A ház tulajdonosa, John Turner bejelentette a nő eltűnését, és a keresésére indult.

Másnap reggel egy helyi gazda, David Towler kiment, hogy ránézzen a legelő marhákra. Egy holttestre bukkant a mezőn.Kathy McKellart a helyszínen halottnak nyilvánították, a holttest vizsgálata kimutatta, hogy a nő mellkasi traumás sérülések, köztük csigolya- és bordatörések következtében halt meg. A nyomozás megállapította: a nő súlyos sérüléseit az okozta, hogy szarvasmarhák taposták el – írja a Daily Mail.

A gazda a kihallgatáson elmondta, a nő kutyája nem bőszíthette fel a csordát, miután két juhászkutya is őrzi az állatokat, így hozzá voltak szokva az ebek jelenlétéhez. Elhangzott az is, hogy 2018-ban a férfi marhái már okoztak sérülést egy nőnek, és a gazda az eset után figyelmeztető táblát szerelt fel a környéken. Mint kiderült, a tábla időközben leesett, de a nő egyébként is másik irányból közelítette meg a gulyát, így a baleset elkerülése szempontjából ennek nem volt jelentősége.

Kathy McKellar fia, Andy elmondta, anyja független nő volt, aki szeretett teniszezni, a kutyájával sétálni és sütni-főzni. 74 éves kora ellenére – igaz, részmunkaidőben, de – még mindig dolgozott.