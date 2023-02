Kim Petras transzneműként nyert most Grammyt, de 1969-ben valaki már történelmet írt helyette

Kim Petras német származású énekes Grammy-díjat vihetett haza Sam Smithszel közösen, miután a legjobb popduó előadásnak az ő párosukat választották az Unholy című dalért. Petras a köszönőbeszédében kiemelte, Smith ösztönözte arra, hogy ő vegye át a díjat mint az első transznemű győztes.

– magyarázta a színpadon Petras.

Csakhogy többen felhívták a figyelmet arra a közösségi médiában (és így a Deadline is), hogy ez mindössze az elnyert kategória díját illetően lehet igaz.

Petras ugyanis nem az első transznemű művész, aki Grammyt vihetett haza. Wendy Carlos elektronikus zeneszerző még a 60-as években transz nőként kapott Grammy-díjat. Egészen pontosan 1969-ben.

Love the appreciation for Kim Petras, but she’s not the first trans woman ever to win a Grammy, that’s Wendy Carlos!

Trans synth queen Carlos won 3 Grammys for “Switched-On-Bach” in 1969. She later went on to compose the soundtracks for The Shining and A Clockwork Orange. pic.twitter.com/aOYfUJrf8N

— Mel Woods (@intothemelwoods) February 6, 2023