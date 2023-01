„Repülő” delfineket kaptak lencsevégre Yorkshire partjainál

Ugráló palackorrú delfineket kapott lencsevégre Andrew Cottrell természetfotós az otthona, Filey közelében – írja a BBC.

A nagyjából 500 kiló súlyú tengeri emlősök a parttól nagyjából egy kilométeres távolságban úsztak és háromméteres magasságig ugrottak ki a vízből.

Cottrell azt mondja, a látvány azért is különleges, mert télen ritkán látni a környéken delfineket, Anglia partjainál pedig nagyon ritkán ugrálnak ki a vízből.

Amazing power shown by this bottlenose dolphin off of the #Yorkshire coast. One of around 20 tracking south across #Filey bay on Monday (23rd). Taken from the beach at Hunmanby Gap. A heavy crop as they were a long way offshore! @YorksWildlife @porpoiseSB pic.twitter.com/rmOZzIh1WX

— Andrew Cottrell (@filey_wildlife) January 25, 2023