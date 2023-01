Noah Cyrus mindössze egy hatalmas lánccal takarta el a melleit a párizsi divathéten

Javában tart már a párizsi divathét, ahol Miley Cyrus 23 éves húga, Noah Cyrus is tiszteletét tette. Az énekesnőt a minap meglehetősen merész szettben fotózták le: az estélyi, amit viselt a mellkasánál teljesen nyitott volt, mindössze egy nagyobb méretű fekete láncot vett a nyakába, ezzel takarta el a melleit.

Noah Cyrus covers her breasts with couture chain at Paris Fashion Week https://t.co/DBKvWIjDHe pic.twitter.com/OC7hZW1dQw

— Page Six (@PageSix) January 25, 2023