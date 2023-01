Az eljegyzés után négy nappal halt meg a menyasszony, mert rossz kanalat használt

Azt hitték ez lesz addigi életük legboldogabb nyaralása.

Dél-Afrikában nyaraltak, mikor Craig McKinnon megkérte Jess Prinsloo kezét. Nagy volt a boldogság, de nem tarthatott sokáig. A 24 éves Prinsloo négy nappal később egy nem megfelelő kanállal kavarta meg a teáját. A nőnek akut tejallergiája volt – írta a Mirror.

McKinnon december 27-én kérte meg párja kezét a dél-afrikai tartományban, Mpumalangában, az „Isten ablakának” nevezett turisztikai látványosságnál.

A szintén 24 éves férfi választása azért esett Dél-Afrikára, mert Prinsloo-nak rokonsága él az országban, akiket nem látott már hat éve.

Az eljegyzést követő napokat kettesben töltötték, december 30-án indultak tovább a nő anyjának johannesburgi házába. Itt kerül kapcsolatba tejtermékkel. Másodperceken belül anafilaxiás sokkba került, másnap a kórházban halt meg.

Prinsloo-nál mindig volt két Epipen – az anafilaxiás sokkra adott injekció – a hasonló helyzetek elkerülésére, de most valahogy nem működtek. A vőlegény azt mondta a Mirrornak:

Amikor Jess meghalt, egy részem nekem is meghalt, de senkit sem lehet azzal hibáztatni, hogy elhunyt.

McKinnont a párja testvére ébresztette, hogy Prinsloo nagyon rosszul van. A vécén talált rá, éppen beadta az egyik Epipent, de valahogy nem használt. A férfi szerint talán azért, mert már többször is nagyon veszélyes helyzetbe került Prinsloo a tejallergiája miatt. Kilenc hónapos kora óta küzdött vele, 18 évesen egy alkalommal újra kellett éleszteni, miután nem tudták, hogy a curryje tejet tartalmaz. Egy másik alkalommal szintén kórházban kötött ki, mikor egy vegán desszertről derült ki, valójában nem is az.

Körülbelül három éve nem fogyasztottam tejterméket, mert egyszerűen nem érte meg a kockázatot

– nyilatkozta a férfi, aki 2019-ben ismerte meg az egyetemen a párját, majd 2021-ben a lezárások alatt költöztek össze.

A féri hétfőn ért haza párja hamjaival az Egyesült Királyságba. A kórházi kezelés 1,7 millió forintnak, a halottkémi díjak 540 ezer forintnak megfelelő összegbe kerültek neki. Ezekre és a temetésre a nő anyja és a testvére közösségi gyűjtést indított. McKinnon szeretné elbúcsúztatni otthon is a barátnőjét, és azért is mesélte el a történetüket, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen veszélyesek is az allergiák.