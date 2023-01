TikTokon dicsekedett a motoros azzal, hogy lerázta a rendőröket, a videó alapján kapták el

Egy TikTok-videó segítségével kaptak el a rendőrök egy motorost, aki a közösségi médiában dicsekedett azzal, hogy lerázta az őt üldőző zsarukat.

A Georgia államban történt esetről a Clayton megyei rendőrség töltötte fel a videót, amelynek segítségével a férfi nyomára tudtak bukkanni. Ebből kiderül, hogy motoros szabályszegést követett el – ennek körülményeit a poszt nem részletezi –, ami miatt a rendőrség üldözőbe vette. Az autós üldözést a férfi fejkamerája rögzítette, a felvételen jól látszik, hogy a motoros hatalmas sebességgel száguld az úton, és a többi jármű között manőverezve próbálja lerázni a rendőröket. A videó néhány pontján még a szirénázó rendőrautó is feltűnik, ahogyan próbálja meggállítani a férfit. A motorosnak végül sikerült leráznia üldözőit, erről pedig TikTokon dicsekedett, ahová feltöltötte a fejkamera képét is az esetről.

Balszerencséjére a rendőrség egyik tagja rátalált a videóra, amely alapján sikerült azonosítani a jármű típusát, és mivel ritka motorról volt szó, egyetlen darab volt belőle bejegyezve az államban. Rátalált a férfi Facebook-profiljára is csupa olyan fotóval, amelyen a járművel látható, ez megerősítette, hogy valóban az illetőről van szó, így azonosították a dörzsölt motorost. A letartóztatás során a férfi beismerte, hogy valóban ő látható a videón, ő rázta le a rendőröket. Kiderült az is, hogy tizenkét szabályszegés miatt is körözték, később több bűncselekmént is bevallott.