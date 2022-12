Ryan Reynolds találkozott III. Károly királlyal és Kamilla királynéval

Valószínűleg a futballról beszélgettek, miután kezet ráztak.

Ryan Reynolds és Rob Mcehenney 2021 elején vásárolták meg a Wrexham FC nevű walesi labdarúgóklubot. A társtulajdonosok pénteken a wrexhami focipályán fogadták III. Károly királyt és Kamilla királynét, majd kezet is fogtak velük.

Az Entertainment Tonight információi szerint a találkozóról felvételek is készültek, melyeket Reynolds és McElhenney Disney+-os dokumentumfilmjében, a Welcome to Wrexhamban használnak majd fel, melyben végigkövetik, ahogyan a hírességek megvásárolják a futballklubot azzal a céllal, hogy segítsenek az újjáépítésében.

A brit király később beszédet is mondott, melyben kiemelte a Wrexham FC fontosságát.

Lehetőségem adódott megnézni Wrexham egyik másik csodáját, nevezetesen a futballklubot, ahol azon dolgoznak, hogy Wrexhamet olyan módon helyezzék fel a térképre, mint eddig soha. Természetesen mindez azután történt, hogy a walesi válogatott a világbajnoki selejtezőkön való részvétellel soha nem látott nemzetközi elismerést hozott Walesnek

– mondta III. Károly.