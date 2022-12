Ölelést imitáló pizsamát dobott piacra a Jim Beam

Bejelentkezett a legfurcsább karácsonyi ajándék címére a Jim Beam, a népszerű whiskymárka egy olyan pizsamát kínál, amelyet úgy alakítottak ki, hogy az emberi ölelést utánozza – írja a CNN.

Bourbon brand Jim Beam is offering what could be the weirdest gift for the holidays — hug-simulating pajamas. https://t.co/AvGE1yvukn

— CNN (@CNN) December 9, 2022