Farm VIP: Visváder Tamás feladta a játékot

Visváder Tamás komolyan megsérült a Farm VIP forgatása alatt, két napon belül ugyanazt az ujját egy méh, majd egy darázs is megcsípte, a mérgek pedig összekeveredtek. Az üzletembernek az orvos is azt tanácsolta, hogy adja fel a versenyt.

Visváder végül Gáspár Zsolttal ült le beszélni, akivel abban maradtak, hogy valóban visszalép a játéktól az egészsége érdekében.

Bennem az van, hogy egyébként nagyon jól érzem magam ebben a versenyben, szerintem jól is megy. De az élet beleszól, és nem akarom rossz, meg beteg kézzel fogni majd az újszülött kisfiamat. (…) A döntésem az lesz, hogy hazamegyek, meggyógyulok, örülök a családomnak, és lélekben itt leszek, meg bízom benne, hogy a döntőre jövök vissza és szurkolok. De közben fáj, mert én úgy jöttem be, hogy meg akarom ezt nyerni, és éreztem, hogy meg is tudnám