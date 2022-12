Frohner Fecó meditációval igyekszik megérteni a női lelket

Úgy véli, fodrászként elengedhetetlen, hogy kapcsolódni tudjon a női energiákhoz.

Frohner Fecó már a Celeb vagyok, ments ki innen! idején is mesélt arról, mennyire fontos az életében a meditáció, minderről ma a Fókuszban részletesebben is beszélt.

Mint mondta, két évvel ezelőtt nem volt elégedett az életével, nem találta a helyét, és légzési panaszai is voltak, amik kis híján pánikrohamokba csaptak át. Ekkor döntött úgy, hogy nyit a meditáció irányába, és olyannyira megkedvelte, hogy ma már el sem tudná képzelni, hogy meditálás nélkül indítsa a reggelét, havi egyszer pedig egy Budapest közeli erdőbe is el szokott vonulni, hogy felkészüljön az előtte álló hetekre. Úgy érzi, mindez a szakmájában nyújtott teljesítményére is hatással van.

Vannak olyan fókuszmeditációk, amik sokkal jobban fejlesztik a koncentrációmat, amikor egy festékfeltevést csinálok, vagy egy hajvágást, akkor sokkal jobban tudok koncentrálni az adott pillanatra, jelen tudok lenni, és sokkal pontosabb lesz így maga a végeredmény is

– magyarázta.

Szerinte fodrászként elengedhetetlen, hogy kapcsolódni tudjon a női energiákhoz és megértse a női lelket, ezen képességeit pedig öntréningezéssel fejlesztette ki a meditációk során

Mikor konzultálom a vendég haját, ki tudom venni a mondatai mögül, hogy ő vajon mit akar igazából, mit akar az életével, mit akar a hajával. Mert sokszor a nők úgy jönnek hozzám, hogy hatalmas változást akarnak, és amikor érzem, hogy nagyon nagy a kontraszt aközött, ami neki jól állna, és amit ő szeretne, akkor mindig megkérdezem, hogy történt-e valami, amin szeretne változtatni az életében. Mert egy haj nem fogja megváltoztatni azt

– tette hozzá.