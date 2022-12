Fördős Zé: A gyereket egy projektnek gondolom, ami bele is van kalkulálva a karriervonalamba

Fördős Zét már foglalkoztatja az apaság gondolata, a Palikék Világa Youtube-csatornán arról mesélt, készen áll a családalapításra, ami a következő három évben esedékes.

Teljesen hagyományos felfogású embernek gondolom magamat, annak ellenére, hogy 45 éves vagyok, és nincs feleségem és gyerekem. De meg tudom magyarázni, van mentségem! Eléggé pragmatikus, tudatos és elszánt vagyok. A gyereket egy projektnek gondolom, minden feladatával együtt, és bele is van kalkulálva abba a karriervonalba, amit magam előtt látok a következő pár évben. Nincs bajom a gyerekekkel, nem félek a házasságtól. Hozzáteszem, nem vagyok azért feltétlenül oda, hogy ez egy házassági aktussal legyen elintézve. De mondjuk a barátnőmért, Sáriért, még akár ezt is megtenném. Amit érzek magamon, hogy valószínűleg nem lennék úgy jó fater, hogy közben ezerrel pörgök, és csinálom azt, amit most csinálok. Azt gondolom magamról, hogy nekem akkor kell gyereket vállalni, ha megengedhetem magamnak azt, hogy többet foglalkozom a családdal és a szabadidőmmel. Ezen teljesen rajta is vagyok