„Ennél nagyobb pechünk már nem lehet” – mondta a férfi és vett egy lottószelvényt

Egy észak-karolinai férfi a kedvenc amerikaifutball-csapatának is köszönheti, hogy kisebb vagyont nyert a lottón.

Jacob Strickland az amerikai egyetemi futballigában játszó Clemson Tigers szurkolója. A clemsoniak november 5-én súlyos vereséget szenvedtek a Notre Dame Fighting Irish csapatától; a New York Post cikke szerint az elvesztett meccs után Strickland azt mondta barátainak:

Úgyhogy az Asheboróban élő hegesztő lottózott. A telefonján kiválasztott egy 3 dolláros játékot, és 50 ezer dollárt nyert, amit még meg is háromszoroztak,

így végül 150 ezer dolláros (közel 60 millió forint) nyereményt jelzett a telefonja.

Az adók levonása után 106 ezer dollár, azaz 42 millió forint ütötte a férfi markát. Strickland elmondása szerint korábban soha semmilyen játékkal nem nyert.

Jacob Strickland of #Asheboro won a $150,000 #Powerball prize! “It was just a day of disbelief because I’ve never won anything before,” said the 29-year-old welder. His Quick Pick ticket was from Online Play. Congratulations, Jacob! #NCLottery https://t.co/eyWt5MOAO6 pic.twitter.com/xilIsixP9o

— NC Education Lottery (@nclottery) November 16, 2022