Videón, ahogy összeütközik és lezuhan két bombázógép egy dallasi légibemutatón

Összeütközött két bombázógép egy dallasi légibemutatón.

A szemtanúk több felvételt is közzétettek a közösségi oldalakon a tragikus balesetről; a felvételeken az látható, hogy egy kis vadászgép nekicsapódik egy lassabban repülő B-17-es bombázónak.

A Wings Over Dallas elnevezésű légiparádén két II. világháborús gép ütközött egymásnak, mindkét bombázó lezuhant, a videókon látható, amint füstfelhő száll fel a becsapódás után.

Az eset szombat délután 13:20 körül történt, az első hírekből még nem derült ki, hányan tartózkodtak a repülőgépeken.

A CNN a Szövetségi Légügyi Hivatalra hivatkozva azt írja, hogy a balesetben egy Boeing B-17 Flying Fortress és egy Bell P-63 Kingcobra ütközött össze. Az Allied Pilots Association szakszervezet információi szerint két idős, egykori pilóta vesztette életét az ütközésben.

Az első hírek szerint a légiparádé nézői közül senki sem sérült meg. Az eredetileg vasárnapra is tervezett eseményt – a szervező honlapja szerint – a tragikus eset után törölték.

A videók megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Two planes collide during an Air Show at Dallas Executive Airport pic.twitter.com/kZPqLRmIGU#Airplane #Airplanes #planecrash

— Angel Patriot (@angelpatriot12) November 13, 2022