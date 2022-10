Követői úgy gondolják, Madonna coming outolt

Találgatásokat indította el az énekesnő egyik TikTok-videója.

Madonna vasárnap feltöltött egy mindössze 5 másodperces videót a TikTokjára, ami rögtön elindította a találgatásokat, hogy vajon a 64 éves énekesnő coming outjának tekinthető-e. A felvételen Madonna egy fürdőszobában van, kezében egy rózsaszín bugyival, amit egy szemetesbe próbál bedobni. A videón az alábbi felirat látható:

Ha nem találok bele, meleg vagyok.

Az énekesnő célzása egyáltalán nem pontos, mindezt egy vállrántással elintézi.

A posztból nem derül ki, hogy a hatgyerekes énekesnő, aki eddig csak férfiakkal volt együtt felvállaltan, csak viccelt, vagy valóban őszinte vallomást tett a szexualitásáról. A videó alatt megoszlanak a vélemények, a kommentelők egy része megkérdőjelezi a dolgot, mások szerint Madonna régóta nyíltan biszexuális.

Bár tudomásunk szerint soha nem járt nővel, többször is csókolózott velük. Az egyik első és leghíresebb eset 2003-ban egy zenei díjátadón történt, amikor szájon csókolta Britney Spearst és Christina Aguilerát. Mostanában egy dominikai rapperrel, Tokischával is többször szájrapusziztak, először a New York-i Pride-on, majd közös videoklipjükben.

