Edzője szerint igazi „csendes gyilkos” az újabban MMA-harcossá váló Mark Zuckerberg

Mióta posztolt magáról egy videót, nem titok, hogy mi a techmogul új hobbija. De most az edzője azt is elárulta, hogy a Facebook alapítója mekkora őstehetség, ha verekedésről van szó.

Mark Zuckerberg az egyik legújabb híresség, aki elkezdte a kevert harcművészeteket – ismertebb nevén MMA-t – gyakorolni, és az edzője most azt is elárulta, hogy a Facebook-vezér a ringben is igazi „csendes gyilkosként” viselkedik. A techmogul keményen edz a Guerrilla Jiu-Jitsu Academy növendékeként a kaliforniai San Joséban, és úgy tűnik, hogy egyre jobban belejön a sportágba.

Egy The Shadow, azaz Az Árnyék néven versenyző fiatal amerikai ketrecharcos, Khai Wu azt mesélte az Information nevű, előfizetéses rendszerben működő amerikai portálnak – amit aztán a LADbible nevű brit bulvárportál szemlézett –, hogy a Facebook alapítója hónapok óta magánórákat vesz tőle, de nem ő az egyetlen technológiai vállalkozó, aki rákattant a ketrecharc alapjának számító brazil jiu-jitsura (vagy brazil dzsúdzsucura, ha úgy tetszik).

Dzsúdzsucu kockáknak hívjuk őket. (…) Soha nem számítanál rá, hogy ezek a srácok képesek lehetnek legyőzni téged. De mire észbe kapsz, rendkívül technikás mozdulatokkal támadnak rád

– jellemezte a Szilikon-völgy harcosait a Zuckerbergnek magánórákat adó profi ketrecharcos, majd így méltatta világhíres tanítványát:

Nem tudod, de ez a kocka egy csendes gyilkos. Soha nem mondja azt, hogy »Ne csináld ezt!« (…) Sőt, inkább azt kéri tőlem: »Nem tudnál egy kicsit nagyobb ellenállást, egy kicsit nagyobb erőt adni? Érezni akarom.«

Az edzője szavai alapján őstehetségnek és mazochistának tűnő Mark Zuckerberg nem az első híresség, aki a ketrecharc alapjául szolgáló brazil dzsúdzsucu híve. A világ legismertebb podcastgyártója, Joe Rogan például két évtizede dolgozik a UFC kommentátoraként, de nemrégiben Tom Hardyról is azért írtunk, mert megnyert egy jótékonysági brazil dzsúdzscu versenyt.