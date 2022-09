Videó: sikítva menekülnek a gyerekek a pisztollyal rohanó ötéves lány elől

Eljárás indult egy McKeesport-i (Pennsylvania) férfi ellen, miután kiderült, 5 éves lánya fegyverrel veszélyeztetett más gyerekeket.

Az amerikai közösségi oldalakon terjedt el a felvétel, amelyen látható, hogy szeptember 18-án egy kislány több másik gyerek után szalad az utcán, kezében egy pisztollyal. A gyerekek sikítva rohannak előle, az is hallható a felvételen, hogy az egyikük az anyjának kiabál ijedtében.

77 year old man identified as Charles Counts has been arrested after his 5 year old daughter was seen chasing children with a gun#news #ambogistnaija #worldnewsupdates pic.twitter.com/0eujstvMys

— Amebo Gist Naija (@amebogistnaija) September 23, 2022