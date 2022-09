Szikora Róbert: Isten elhívott magához, és közölte: „Fiam, te erre születtél, csináld!”

Szikora Róbert a Blikknek adott interjúban beszélt arról, hogy úgy tartja: zenekarával egy ideológiát kell színpadra vinniük.

A csikidám nemcsak egy vicces szó, hanem benne van az a hit, hogy ha már Istentől megkaptuk ezt a tehetséget, akkor bánjunk vele rendesen, és ne legyünk elszállva attól, hogy mekkora idolok vagyunk. Én sportoltam, teniszeztem, tudom, hogy egy meccset bármikor el lehet veszteni, egy koncerten is lehet veszíteni, le lehet hozni döntetlenre, de attól még akarni kell a győzelmet. Egy koncerten ott kell lenni, nem magunknak, a közönségnek játszunk. Mélyen a lányok szemébe kell nézni, és el kell kezdeni muzsikálni.

Az R-GO negyvenedik szülinapjával kapcsolatban azt mondta, hálás, amiért ott van mellette a Jóisten, a felesége, a közönség.

A gidákról és kiválasztásukról is mesélt.

Eleve azért találtam ki, hogy legyenek gidák, mert azt szerettem volna, hogy ne csak csak lányok álljanak a koncerteken az első sorban, akik nézik a szép fiúkat, hanem osszuk meg a lehetőséget férfiakkal is, akik szép lányokat is láthatnak a színpadon. A legfontosabb mindig a kisugárzás volt, de nekem kellett, hogy tetszen az a lány, ezért a kiválasztást sosem bíztam másra, ez az én zenekarom, én tudom, mit akarok. Ők a produkció, a brand részei, mert mi már akkor elkezdtünk a követhetőségre, a jellemzőkre figyelni, amikor nem is tudtuk, van olyan, hogy brandépítés.