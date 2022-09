Nem szokványos hajszínválasztás.

A Velencei Filmfesztiválon mutatják be a Tilda Swinton főszerepléséel készült The Eternal Daughter című filmet, a 61 éves színésznő pedig rikító neonsárga hajjal pompázott a rangos eseményen. Először a keddi sajtótájékoztatón vett részt új frizurájával, majd természetesen az esti premieren is így jelent meg. Mutatunk pár képet:

Pár napja Timothée Chalamet keltett feltűnést a fesztivál vörösszőnyegén, erről ebben a cikkünkben számoltunk be: