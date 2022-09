Akkora a rezsi a briteknél, hogy ennek a kifizetése lett egy tévés játék fődíja

A rezsiköltségek elképesztően elszálltak idén, nem csak Magyarországon, de például Nagy-Britanniában is. Olyannyira, hogy az áramszámla kifizetése lett az egyik legnépszerűbb reggeli tévéshow, a This Morning díja egy, a Szerencsekerékhez hasonló játékában.

A közösségi oldalakon eléggé fel is kapták, sokan azt írták, hogy ez a legszomorúbb dolog, amit láttak manapság, mintha egy disztópia lenne a Black Mirror című sorozatból. Sokak szerint nagyon érzéketlen az új díj a műsorban.

A Big Issue azt írja, ha az ársapkát újra növelik októbertől az országban, akkor 3500 fontra (1,6 millió forintra) is rúghatnak a számlák, vagyis tulajdonképpen ez lehet a fődíj, az egyyébként annak nevezett 3000 fonttal szemben. Főleg úgy, hogy négy hónapnyi áramszámlát áll a műsor.

#ThisMorning has turned completely dystopian and Black Mirror by offering to pay energy bills as a competition prize. pic.twitter.com/hs1DD6NXbo

— Scott Bryan (@scottygb) September 5, 2022