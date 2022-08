Itt az orosz Starbucks-pótlék, egy Putyin-barát rapsztár gondoskodik a napi koffeinadagról

Miután az Ukrajna ellen indított háború miatt más nyugati cégek mellet a kávézólánc is kivonult Oroszországból, a héten megnyílt a Stars Coffee nevű, az eredeti cég arculatához kísértetiesen hasonlító Stars Coffee első üzlete Moszkvában. Az új lánc tulajdonosai egy oligarcha és az ország egyik legnépszerűbb rappere, Timur Junuszov, azaz Timati.

A korábbi Starbucks kávézók csütörtökön Stars Coffee néven nyitottak újra Moszkvában – írja a Business Insider. Az átnevezett kávézók tulajdonosa Anton Pinszkij vendéglátásban utazó orosz üzletember, a Vlagyimir Putyin orosz elnök kampányát többször is támogató Timur Junuszov nevű orosz rapsztár – akit legtöbben Timatiként ismernek –, és a Szingyika holding, amely mind a 130 oroszországi Starbucks üzletet megvásárolta az amerikai anyavállalattól.

A Szingyika holdingon keresztül az új kávézólánc harmadik fő tulajdonosa a 444 szerint egy politikus, Anton Kanokov szenátor, aki rendszeresen szerepel a 200 leggazdagabb oroszt bemutató éves listákon. Kanokov Vlagyimir Putyin Egységes Oroszország pártjának a tagja, és a kaukázusi Kabard- és Balkárföld elnöke is volt egy ideig. A Forbes becslése szerint a személyes vagyona 750 millió dollár lehet. A holding több szállodát és bevásárlóközpontot is birtokol, és tavaly 1 milliárd rubelért Moszkva legnagyobb piacára is szert tettek, ahol havonta egymillió vásárló fordul meg.

A Starbucks sellője helyett a Stars Coffee logója egy hagyományos orosz fejdíszt, az úgynevezett kokosnyikot viselő nő – jelentette a Sosztav orosz médiavállalat.

A Starbucks 2007-ben nyitotta meg első kávézóját Oroszországban, majd idén májusban, a nyugati cégek tömeges orosz piacról való kivonulásakor jelentette be, hogy Ukrajna orosz inváziója ellen tiltakozva ők is kivonulnak az országból.

„A Starbucks meghozta a döntést, hogy kivonul, és a márka a továbbiakban nem lesz jelen az orosz piacon. (…) Továbbra is támogatni fogjuk a közel 2000 zöld kötényes partnert Oroszországban, beleértve a hat hónapig tartó fizetést és a partnereknek nyújtott segítséget a Starbuckson kívüli új lehetőségekhez való átmenethez” – nyilatkozta korábban a vállalat az Insidernek küldött közleményben.

A múlt héten Pinszkij, Junuszov és Szingyika három szabadalmi bejelentést nyújtott be a lehetséges láncnevekre, köztük a Stars Coffee és annak logójára – jelentette a Sostav.

A Moscow24 orosz állami médiaügynökség szerint Pinszkij a „Stars Pinszkij Coffee”, a „Stars Kanokov Coffee” és a „Stars Coffee” védjegyeket szeretné bejegyeztetni. A Moscow24 arról is beszámolt, hogy szendvicseket, salátákat, tésztákat, süteményeket és desszerteket továbbra is árulnak majd az átkeresztelt Starbucksokban, és hogy a dolgozók hőnyomtatókkal fogják a neveket a csészékre írni.

Pinszkij az orosz hírműsorvezetőnek, Kszenyija Szobcsaknak adott interjújában azt mondta a Sostav szerint, hogy az új kávézóknak a lehető legközelebb kell állniuk a Starbuckshoz.

A háború miatt bezáró Starbucks kávézók oroszországi átnevezése és újranyitása hasonló a McDonald’s éttermek Vkuszno – i tocska, azaz Finom – és pont néven történő újranyitásához és átnevezéséhez.