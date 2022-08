Pumped Gabo szerint a pestiek nem tudják, vidéken mennyivel több csillag látszódik az égen

Úgy véli, valahol kell lennie olyan bolygónak, ahol egész évben Balaton Sound van.

Pumped Gabo tegnap vidékről jelentkezett be, egy vadászles tetejéről szemlélte a csillagokat, melyekkel kapcsolatban több gondolata is volt, ezeket pedig a követőivel is megosztotta 24 órán át elérhető Instagram-történetében.

Az a lényeg, hogy itt, a pestieknek mondom, ezt a pestiek nem tudják, hogy itt, vidéken annyi csillag látszódik, hogy megőrültök. Szív leszakad

– mondta a netceleb, aki az égboltot kémlelve a következőket osztotta még meg a követőivel:

Az a durva, hogy az összes csillag, képzeljétek el, egy naprendszer, vagy egy univerzum. Az új NASA-teleszkóp már annyira jó képet tud csinálni, hogy látszódnak ilyen picike univerzumok, és az is ilyen csillag… majd mindjárt megmutatom. Képzeljétek el, hogy ott is van élet, ott is élnek emberek, az univerzum minden pontján. Nagyon kemény, mi?

Egy poszttal később fotóval is illusztrálta, mire gondolt pontosan, majd megosztott egy üzenetváltást, melyben egy követőjének azt írta, mivel a csillagok és a bolygók száma végtelen, ezért biztos van olyan hely, ahol egész évben, az egész bolygón folyamatosan Balaton Sound van.