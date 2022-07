Tóth Andi Elvis-tetkót varratott, de a Királyt nem mindenki ismerte fel

Az énekesnőt kiakasztotta, hogy a követői számára nem volt egyértelmű a minta.

Tóth Andi egy tetoválószalonból jelentkezett be 24 órán át elérhető Instagram-történetében, melyben azt is megvillantotta, most épp mit (vagy miket?) varratott magára: a jobb felkarja egy Elvis-portréval egészült ki, míg a kézfején egy összetört szív mintája jelent meg, amin egy olló éppen átvágja a varratokat.

Az énekesnő néhány órán belül ismét beköszönt a rajongóinak, ezúttal viszont nem volt olyan jó kedve, mint amikor a kész tetoválását szemlélte a tükörben. Sokan ugyanis nem ismerték fel a Király portréját a karján.

Nem ‘tom, milyen világot élünk. Szar világot, hogyha erről nem egyértelmű, hogy ez Elvis

– mondta, majd inkább rágyújtott egy szál cigarettára.

Tóth Andi egyébként néhány hete arról írt, hogy nehéz időszakot él meg, fáradalmait ezt követően Horvátországban pihente ki, ahol többek között az Instagram és a valóság közti különbséget is megmutatta egy poszt erejéig.