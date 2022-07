Az ABBA énekese 28 évvel fiatalabb barátnője oldalán vigasztalódik a válása után

Björn Ulvaeus 41 évig tartó házassága februárban ért véget.

Björn Ulvaeus, az ABBA együttes tagja először zenekari társát, Agnetha Fältskogot vette feleségül, válásuk után – ami olyan dalokat inspirált, mint például a The Winner Takes It All című sláger – újra nősült. Második feleségével idén februárban ért véget 41 éves házasságuk, de az énekes már tovább is lépett.

Új barátnőjével először legújabb, Harisnyás Pippiről szóló musicalje premierjén mutatkozott együtt nyilvánosan.

Már egy ideje randizunk, így úgy éreztem, őt szeretném magammal hozni erre az eseményre

– árulta el a zenész.

Ulvaeus most 77 éves, párja, Christina Sas pedig 49, így a köztük lévő korkülönbség 28 év.