Videón, ahogy a reptéri ellenőrzés közben arrébb löki a barátnőjét, és nekimegy a biztonságiaknak

Gyakorlatilag még az indulás előtt félbeszakadt egy külföldi utazást tervező brit pár nyaralása, amikor a pár férfi tagja úgy feldühödött az ellenőrzés közben a Nagy-Britanniában található Bristoli reptéren, hogy arrébb lökte a barátnőjét, és nekiment a biztonsági személyzetnek.

A Twitteren terjedő videóról beszámoló LADbiblie szerint a két utas az easyJet egyik június 17-i délutáni járatára, a 17:45-kor Bristolból a spanyolországi Alicantéba induló repülőre szeretett volna felszállni, amit a személyzet azért nem hagyott, mert túlságosan részegek voltak.

A videón az látható, ahogy a páros női tagja oldalra kitárt karokkal áll, miközben a biztonsági személyzet ellenőrizni próbálja, de a mögötte álló barátja arrébb löki, hogy aztán a biztonsági személyzet egyik tagját is arrébb lökje, a mögötte álló másik őrt pedig ököllel szájba verje.

Az agresszív utas ezután láthatóan visszavonulót fúj, miközben a személyzet egyik tagja odasétál hozzájuk, amire a nő lökdösődéssel és folyamatos szóbeli sértegetéssel reagál. Ezen a ponton pedig két másik utas is bekapcsolódik, akik próbálják a párost megnyugtatni.

Last call for easyJet flight 268 to Alicante 🥴✈️ pic.twitter.com/bssadU70AK

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2022