A férfiaknak is lehet vashiányuk: 2 történet tabuk nélkül (x)

A nők eleve hajlamosabbak a vashiányra, ám a nyomelem hiánya az erősebb nemet is érintheti. Két férfi meséli el, milyen tünetek alapján vették észre a hiánybetegséget.

A vashiány jelei

A vashiány tünetei nem specifikusak, azok más kórképekkel együtt is előfordulhatnak. A legáltalánosabb tünetek egyike a tartós fáradtság, ami pihenés hatására sem szűnik meg. Emellé társulhat a kimerültség érzése, a fizikai gyengeség, az ingerlékenység és a koncentrációs nehézség. Ha vashiányunk van, kevesebb oxigén jut a sejtjeinkbe, ezért mozgás közben hamarabb kifulladunk, és csökken az állóképességünk is. A körmeink barázdálttá válhatnak, töredezhetnek, és fokozott hajhullást tapasztalhatunk. Az agyunkba is kevesebb oxigén jut el, ami miatt tartós fejfájás alakulhat ki.

Nem a pörgés miatt volt fáradt a menedzser

Miklós valamiért azt gondolta, hogy a vashiány főleg nőket érintő hiánybetegség. Éppen ezért még akkor sem jutott eszébe, hogy esetleg vashiánya lehet, amikor folyton fáradtnak és kimerültnek érezte magát.

„Rengeteget dolgozom, a munkahelyemen állandó a pörgés, ráadásul perfekcionista típus vagyok, vagyis mindent tökéletesen akarok csinálni, ezért az átlagnál sokkal több időt töltök a munkával. Az utóbbi időben azonban mintha lelassultam volna, sokkal rosszabbul tudtam koncentrálni, és emellett folyton fáradtnak éreztem magam. A fejem is gyakran fájt, de nem foglalkoztam vele, átmeneti megoldásként bevettem 1-2 fájdalomcsillapítót. Azt gondoltam, hogy a váltakozó frontok és a túl sok stressz okozza a problémámat. Egy üzemorvosi vizsgálaton azonban kiderült, hogy vashiányom van. A nyomelem hiánya miatt csökkent a szervezetem energiaszintje, ezért voltam folyton fáradt” – meséli történetét a menedzserként dolgozó Miklós.

„Alig tudtam emelgetni a nehéz súlyokat”

„Fiatalon évekig versenyszerűen kajakoztam, és megszoktam, hogy a sok sportnak köszönhetően energikus voltam, ráadásul az alakommal sem voltak problémák. Évekig dagadtak az izmok a karomon, és a hasam is kockás volt. Ám ahogy elkezdtem dolgozni, egyre kevesebb időm maradt a mozgásra” – mondja a 28 éves Andris. „Területi képviselőként évek óta az autóban töltöm a napjaimat. Szinte folyamatosan ülök, estére pedig annyira kifáradok, hogy a sportra már gondolni sem bírok. Pár hónappal ezelőtt elegem lett a pluszkilókból, az egyre növekvő pocakomból és a laposodó izmaimból. Elhatároztam, hogy minden este súlyzós edzésre fogok járni, és egy szigorú diétát is elkezdtem. Jól is esett a mozgás, ám idővel egyre fáradékonyabbá váltam. A személyi edzőm figyelmeztetett, hogy a fizikai megterhelés és a fogyókúra mellett vasat is kéne szednem. Ugyanis az intenzív sport több vasat igényel, hiszen a nagyobb izommunka fokozza a vérkeringést és emeli a pulzusszámot, emiatt nő a vörösvérsejtszám, és vele az oxigént szállító hemoglobin termelése is, ami fokozott vasszükségletet idéz elő. Az ő tanácsára elkezdtem vastablettát szedni, és idővel újra energikus lettem.”

