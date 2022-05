Nem vagyok meleg címmel vezet vetélkedőt egy homofób parlamenti képviselő az orosz tévében

Egy prominens homofób orosz politikus lett a műsorvezetője a Nem vagyok meleg című új orosz valóságshow-nak, amelyben összeeresztenek egy csapat férfit, akiknek azt kell eldönteniük, melyik versenyzőtársuk meleg titokban – írja a Vice.

A műsor 8 férfit követ, akik együtt költöztek be egy vidéki házba, ahol minden epizód végén megszavazzák, melyik versenyzőtársukat tartják melegnek. Ha eltalálják, hogy ki vonzódik valójában a saját neméhez, akkor 2 millió rubelen, azaz nagyjából 11 millió forinton osztozhatnak a versenyzők, de ha a meleg játékos végig észrevétlen marad, a nyeremény egésze őt illeti meg.

A realityben – melynek főcímét a lenti Twitter-bejegyzésben lehet megtekinteni – a versenyzőknek nők és férfiak is öltáncolnak, és van egy olyan feladat is, amikor egy falba vájt lyukon kell átnyúlniuk, hogy a tapintásuk alapján eldöntsék: egy nő vagy egy férfi van-e a fal túlsó oldalán.

forcing myself to stop watching the russian “i’m not gay” show but these opening credits have SENT ME pic.twitter.com/Es0WX8yPjM

— the morally corrupt juan barquin (@woahitsjuanito) April 26, 2022