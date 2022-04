Cél: dús, fénylő és egészséges frizura – Mindent a hajhullásról (x)

A hajhullás csak bizonyos mértékig természetes. Az időszakos intenzívebb hajvesztéstől még nem kell megijedni, de mindenképpen ajánlott kezelni. Tartós hajhulláskor pedig érdemes szakembert felkeresni és speciális ápolószereket bevetni, amelyek nem csak a hullást állíthatják meg, hanem erősebbé is teszik a hajszálakat.

Dr. Battyáni Zita bőrgyógyász professzor szerint, aki a Helia-D Regenero hajhullás elleni készítményének klinikai vizsgálatát végezte nagyon sokféle ok állhat az intenzív hajvesztés mögött, ezeket sorolta fel nekünk.

Hormonális tényezők

„A hajhullásnak többféle oka is lehet, férfiaknál gyakori például a nemi hormonhoz kötődő vagy öröklődő, úgynevezett androgén hajhullás, amely már fiatal korban elkezdődhet. A nőknél a menopauza után lecsökkenő ösztrogéntermelés, az androgén hormon túlsúlya szintén a haj elvékonyodását és ritkulását okozza. Fiataloknál a policisztás ovárium (PCO) is eredményezhet fokozott hajhullást, mely szintén az androgén túlsúlyon alapszik.”

Hajviselet, hajápolás

„Talán hihetetlenül hangzik, de maga a hajviselet is okozhatja a haj ritkulását. A gyakran és szorosan megkötött haj folyamatosan húzza a hajszálakat és ez a hajgyökér elsorvadásához vezet. A hajvasaló, a hajsütővas és a hajfesték vegyi anyagai részben roncsolhatják a haj szerkezetét, különösen a külső fedőlemezkéket. Másrészt ezek az anyagok akár allergiás reakciót is okozhatnak a fejbőrön, ami aztán a nem kívánatos hatásokhoz vezet. Mindemellett az UV-sugárzás a haj, illetve a fejbőr számára is káros, ennek ellenére sokan a legmagasabb sugárzás idején sem viselnek fejfedőt.

Betegségek, gyógyszerek

„A fertőzéses gócok (pl. kezeletlen fogászati, nőgyógyászati problémák), a krónikus gyulladások (pl. bél-, ízületi gyulladás, vizeletfertőzés), a cukorbetegség, a pajzsmirigy túl- vagy alulműködése és még sok más betegség szerepel a hajhullás lehetséges okai között. Nem szabad kihagyni a hajbőr fertőzésének lehetőségeit (gombás és bakteriális fertőzések) akkor sem, ha azok meglehetősen ritkák. Ráadásul rengeteg olyan gyógyszer van, amelyek mellékhatásaként szintén számolhatunk hajunk intenzív ritkulásával.”

Elégtelen táplálkozás

„Az már szinte köztudott, hogy a drasztikus fogyókúra vagy az egyoldalú táplálkozás alapvető vitamin- és nyomelemhiányt okozhat. Vérszegénység esetén kialakult vashiány lehet az egyik leggyakoribb ok. Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy például a nem kielégítő fehérje (protein) bevitel is hatással van a haj egészségére. Vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a mértéktelen cukor- ill. szénhidrát-fogyasztás is összefüggésben állhat a hajhullással. A túlzott alkoholfogyasztásról már nem is beszélve. A hőség, vagy az intenzív sporttevékenység miatt izzadás könnyen felboríthatja a szervezet elektrolit-háztartását, amelyet egyes források szintén a hajhullás lehetséges okai között említenek meg.”

Folyamatos stressz

„Mind az érzelmi, mind a fizikai stressz eredményezhet hajhullást. Tartósan stresszes állapotban védekező/menekülő mechanizmusok indulnak be a szervezetben: bizonyos hormonok termelése megnövekszik, megemelkedik a vérnyomás és az izmok szinte észrevétlenül, de folyamatosan feszülnek. A stressz miatt a kis erekben lévő simaizomsejtek is összehúzódnak, az ereket szűkítik és így a hajszálak vérellátását rontják. Ennek hatására a bőr apró hajszálereibe kevesebb vér és tápanyag jut. Emiatt kezd a tartós stressz hatására a bőr és haj állapota is romlani. A haj esetében – az ellátási hiányra való válaszul – lényegesen megnövekszik a nyugalmi állapotban lévő hajgyökerek aránya és ez vezet végül az intenzív hajhulláshoz.”

Viszlát, hajhullás! Az esetek túlnyomó részében a hajvesztés nem végleges és az okok megszüntetésével, valamint a haj megfelelő ápolásával visszafordítható a folyamat – mindössze két lépésben: A kiváltó okok megszüntetése Az előbb felsorolt okok között számos olyan található, amelyekre mi magunk hatással lehetünk, kezdve a hajviseletünktől a táplálkozási szokásainkon át a stresszes életmódunkig. A fejbőr és a haj regenerálása Türelmesen és kitartóan kell ápolnunk a hajunkat annak érdekében, hogy visszakapja rugalmasságát, fényét és sűrűségét. Eközben pedig gondoskodnunk kell a fejbőr és a hajgyökér, illetve a hajhagymák működőképes állapotának fenntartásáról is. Szerencsére ehhez kiváló készítmények állnak rendelkezésre.