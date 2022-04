Azt állítja, ő az első nő, aki minden országban járt – be is perelték, akik szerint kamuzik

Az Instagramon félmillió követővel rendelkező Cassie De Pecol annak ellenére állítja ezt magáról, hogy előtte már többen is maguknak tulajdonították ezt a címet, ezért egy fogyasztóvédelmi csoport a bíróságra szeretné citálni.

Egy fogyasztóvédelmi csoport beperelt egy Instagramon 500 ezer követővel rendelkező inflencert, Cassie De Pecolt, aki azt állítja magáról, hogy ő az első nő, aki a világ összes országába eljutott.

A Travelers United nevű csoport tagjai szerint ugyanis már korábban is voltak más nők, akik ugyanezt állították magukról, így De Pecol állítása nem lehet igaz, és úgy érzik, hogy a 32 éves nő ezt az állítást arra használta fel, hogy növelje közönségét és a szponzoroktól befutó kifizetéseit – írja a Washington Post alapján az indy100.

Az igazság az, hogy De Pecol nem az első nő, aki minden országot beutazott. És nem is ő az első nő, aki egyedül utazott minden országba

– idézi a portál a Post rovatvezetőjét, Taylor Lorenzt, aki azzal folytatja, hogy „ugyanakkor ő az első, aki ezt állítja magáról a közösségi médiában”.

A travel influencerek világa az egyik legjövedelmezőbb terület a közösségi médiában, hiszen a turizmus éves szinten egy 16 milliárd dolláros iparág – eleveníti fel a portál.

A Travelers United tagjait annyira felháborította, hogy az influencer így népszerűsítette saját magát, hogy a jogtanácsosuk, Lauren Wolfe egyenesen arra kérte a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot:

hozzanak létre egy külön részleget, amely az inflencerek elszámoltatásával kapcsolatos hasonló kérdésekkel foglalkozik.

De Pecolt állítólag többen is megpróbálták megkeresni, miután népszerűvé vált, hogy tudassák vele, nem igaz, amit állít magáról.

Például Nina Sedano, Németország legrutinosabb utazója, aki szintén járt már a világ minden országában, de amikor az 56 éves nő megpróbálta Facebookon keresztül elérni a fiatal influencert, hogy feltegyen neki néhány kérdést az utazásairól, akkor De Pecol válaszra sem méltatta.

Az influencer neve egyébként két helyen is szerepel a Guinness Rekordok Könyvében: ő világ összes szuverén nemzetét leggyorsabban meglátogató utazó nemtől függetlenül és nemspecifikusan is. A honlapja azonban azt állítja, hogy ő „az első nő, aki hivatalosan is beutazta a világ minden országát”.

Ez a panasz egy újabb alaptalan támadás ellenem és az eredményeim ellen. Szándékomban áll határozottan visszautasítani ezeket a vádakat, amelyek sajnálatos módon ugyanolyan tarthatatlanok, mint amilyeneket a múltban is felhoztak ellenem

– nyilatkozta a beperelt influencer a Postnak.