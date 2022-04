Jósa Danny, az Exatlon Hungary All Star férfi nyertese: A legnagyobb harcokat magamban vívtam, magammal szemben

Úgy látja, fizikai fájdalmai miatt sokkal nehezebb volt ez az évad, mint a korábbi.

Nemrég ért véget az Exatlon Hungary All Star évada, melyben korábbi évadok játékosai mérték össze erejüket az akadálypályákon. A műsor két nyertese a női játékosok közül Szente Gréta, a férfi játékosok közül pedig Jósa Danny lett. A Mokka stúdiójában mindketten elmondták, hogy még fogalmuk sincsen, mihez kezdenek a tizenöt millió forintos nyereményükkel. Jósa Danny most Instagram-oldalán is kifejtette hosszabban, hogy érzi magát győzelme és azután, hogy hazaért a Dominikai Köztársaságból.

Elképesztő 3 hónap élményein, megpróbáltatásain és versenyein vagyok túl. Ez egy újabb, teljesen más évad volt mint tavaly. Imádtam Minden percét úgy, ahogy volt. A legnagyobb harcokat magamban vívtam magammal szemben. Borzasztóan akartam nyerni és legjobb lenni. Ebben az All Star évadban ez nagyon nehéz volt végig, pláne hogy a hát és derékfájással küszködtem nagyon sokszor. A betegség miatti láz, köhögés és orrfújás is a legrosszabbkor talált meg a döntő szakaszban az utolsó héten. De számomra a legnehezebb helyzet Krisztián sérülése és kiesése volt. Ő ennél sokkal többet érdemel és nem így kellett volna távoznia. De hiszek abban hogy az élet neki visszaadja majd busásan máshol. Mindenki példaképe, ahogy az enyém is!

– írja a posztban, majd megköszöni csapattársainak, hogy végig mellette voltak a játék során.