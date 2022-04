Mila Kunis a gyerekeivel is beszélgetni szokott az ukrán gyökereiről és a háborúról

Gyerekei értik az orosz nyelvet.

Az ukrán származású Mila Kunis korábban több interjúban is elmondta, hogy mivel gyerekként hagyták ott Ukrajnát, hogy az Egyesült Államokba költözzenek, sosem azonosult az országgal. Az orosz-ukrán háború kitörése után azonban férjével, Ashton Kutcherrel adománygyűjtésbe kezdtek és végül harmincmillió dollárt gyűjtöttek össze az ukrajnai menekültek megsegítésére.

Most egy interjúban mesélt arról, hogy két gyerekével, a hétéves Wyatt Isabelle-lel és az ötéves Dimitri Portwooddal is beszélgetni szokott a témáról, ahogy azt is tudják, hogy Kunis Ukrajnában született.

Nem beszélek ukránul. Amikor ott éltünk, az ország még a Szovjetunióhoz tartozott, szóval oroszul beszéltem, mindannyian azt beszéltük. A gyerekeim is értenek oroszul, a szüleimmel pedig ezen a nyelven beszéltünk.

Arról is beszámolt, hogy a háború kitöréséig nem is gondolt bele, hogy valaha ilyesmi megtörténhet, emiatt fontosnak érezte, hogy mindkét gyerekében tudatosítsa, hogy félik ukránok, félig pedig amerikaiak.