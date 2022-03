Nádai Anikót édesanyja halála után átverte egy halottlátó, emiatt csalódott a spiritualitásban

A YouTube-on folytatódott az Utazás a lelked körül című műsor Peller Mariann-nal, aminek első vendége Nádai Anikó volt. A műsorvezető arról beszélt, alapvetően hisz a túlvilágban, főleg édesanyja halála után, mert ahogy Nádai mondja, „valaminek lennie kell”.

Azonban volt egy óriási csalódása a témában.

Úgy érzi, édesanyja vigyáz rá a túlvilágról.

Korábban sosem tapasztaltam meg közelről a halált. Amikor anyut elveszítettem, az annyira hirtelen volt és úgy gyomron vágott, hogy ez azóta is áthatja a mindennapjaimat. Amikor megtudtam, hogy kisbabám lesz, ezt ennek tudtam be és egyébként a páromat is neki köszönhetem, hogy vigyáz rám valahonnan. És ha már van ilyen, hogy újjászületés, lehet, hogy kapok egy életet cserébe azért, amit elveszítettem.