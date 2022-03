Megérkeztek az első fotók Nicolas Cage bíborba öltözött Drakulájáról

Jövő áprilisban kerül a mozikba a horrorkomédiának szánt Renfield, amiben Nicolas Cage játssza a Sötétség hercegét. A forgatás már javában zajlik, a People meg is szerezte az első fotókat a Drakulának öltözött színészről.

Nicolas Cage Is Out for Blood as Dracula on New Orleans Set of Renfield https://t.co/c8n1AJLQ6O

— People (@people) March 23, 2022