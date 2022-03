„Nyugodj békében” – Élő adásban ivott az orosz tőzsde halálára a közgazdász

Alekszandr Butmanov az RBC csatorna vendége volt, az orosz tőzsdei szakértő, az DTI Algorithmic vezérigazgatója a kereskedési stratégiákról beszélt volna.

Amikor a műsorvezető, Elina Tyihonova bemutatta, Butmanov köszönt, de jelezte, hogy nem fog mondani semmit. Tyihinova azt válaszolta, hogy a jelenlegi helyzetben mindannyian csak keressük a szavakat, de nem biztos, hogy ugyanarra gondoltak.

“Rest in peace”

The exchange expert drank to the death of the #Russian stock market and said that he would go to work as Santa Claus. pic.twitter.com/XvgqDjoTYR

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022