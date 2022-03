Exatlon Hungary All Star: megvan, melyik játékos párbajozik a héten

Ezen a héten a Bajnokok csapat női versenyzői közül méretteti meg magát valaki.

Az Exatlon Hungary All Star szerda esti adásában Monoki Lehel bejelentette, a héten ki lesz az egyik párbajozó. A játék menete szerint az adott heti teljesítmény alapján kerül be a veszélyzónába az a versenyző, akinek legrosszabb a statisztikája, azaz a legkevesebb pontot szerezte a játékok során. Most a Bajnokok csapatából került ki a versenyző, aki Tóth Janka lett. Annyira nem lepődött meg, amikor Monoki rámutatott, majd elmondta, szerinte hasonlóan teljesített mint néhány másik lány játékos.

Ez így alakult, holnap van még egy nap, remélem ezt meg tudjuk nyerni.

Monoki ezután megkérdezte, hogy kinek szól ez a lazaság, ami a válaszából kihallatszik Tóthnak, aki elmondja, számított arra, hogy neki kell versenyeznie.