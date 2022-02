Sztárban Sztár!: Ezek voltak a legutóbbi adás legjobb maszkjai

Ember Márk csodásan festett Cardi B-ként: a csodásan jelzőn tetszőleges a hangsúly.

Péterffy Lili Jennifer Lopezként táncolt és énekelt.

Ember Márk Cardi B-ként rappelt.

Zámbó Krisztián a Right Said Fred dalával, az I’m Too Sexyvel készült.

Szekeres Adrien Pápai Joci bőrébe bújt.

Dallos Bogi Missy Elliott lett egy este erejéig.

Stohl András a Hevesi Tamás-hangjával nyűgözte le a zsűrit. Megnyerte az aznapi adást.

Marics Petiből Mező Misi lett, bár Till Attila végig azzal poénkodott, inkább tűnik egy török sorozat szereplőjének.

Vavra Bence Marilyn Mansonná változott.

Emilio pedig Rag’n’Bone Man volt, számára ért véget a show.