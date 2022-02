Sztárban Sztár!: Emilio az orosz-ukrán békéért énekelt, ezért sírta el magát produkció közben

A vasárnapi Sztárban Sztár!-ból kiesett Emilio volt a hétfő reggeli Mokka egyik vendége, akit a többi között arról faggattak a műsorvezetők, mennyire érzelmes produkciót adott elő utoljára a műsor színpadán. Emilio elárulta, a békéért énekelt, hogy csillapodjanak az indulatok az orosz-ukrán háborút illetően.

Elmondom nektek most már, hogy az utolsó versszakban elsírtam magam. Szóval ez, hogy sajnos kell beszélnünk erről a dologról: szerda óta háború van a szomszédunkban. Nyomta a lelkemet, nagyon. Megsirattam, sirattam. Hiába, hogy 46 éves ember vagyok, gyerekem van, felelősségtudatom van, családapa vagyok, ez bántott. Már a próbán is beszélgettem a Bucival, ott is könnyeket ejtettem. Azt mondtam a feleségemnek és magamnak, hogy most a békéért fogok énekelni. Az utolsó szövegnél elcsuklott a hangom.