Giorgio Armani néma csendben tartotta meg a divatbemutatóját, mert szerinte jelenleg nincs mit ünnepelni

Így fejezte ki szolidaritását Ukrajna mellett.

Milánóban javában zajlik a divathét, mely során a nagyobb divatházak mutatják be legújabb kollekcióikat. Az Armani-show is lezajlott már, azonban a szokásos zenei aláfestés helyett most szándékosan néma csendben vonultak a modellek. A divatház feje, Giorgio Armani elmondása szerint ezzel is együttérzését akarta kifejezni az Oroszország által megtámadott Ukrajna iránt.

Úgy döntöttem, nem használok semmilyen zenét a bemutató során, hogy ezzel is tiszteletemet fejezzem ki az Ukrajnában kialakult tragédiát átélő emberek iránt. A legjobb, amit tehetünk ebben a helyzetben, hogy üzenetet küldünk a világnak, hogy nem akarunk ünnepelni, mert egy ennyire felkavaró dolog történik körülöttünk.

A divatbemutatót Instagramon is meg lehet tekinteni, amin gyakorlatilag csak a jelenlévő fotósok kameráinak zaját lehet hallani.