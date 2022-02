Egy éve ilyenkor: VV Virág szexuális partnereinek számán meglepődtek a villalakók

Mint minden héten, most is mutatjuk, mely cikkeink érdekelték leginkább olvasóinkat.

Egy évvel ezelőtt már elég közel volt a Való Világ vége, a műsorról pedig sokat cikkeztünk. Tavaly február közepén két hír érdekelte leginkább olvasóinkat, mindkettő VV Virágról szólt.

Az egyikben arról írtunk, annyira megváltozott a kiesése után, hogy VV Dani sem ismerte fel.

sem ismerte fel. A másikban pedig azon hüledeztek a villalakók, hogy mit felelt a nő arra a kérdésre, hány szexuális partnere volt eddig.

Elég sok embert érdekelt az is, amikor arról számoltunk be, több ezer embert nem engedtek be Németországba a határokon, mert szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be az új koronavírus-variánsok terjedése miatt.

A Nánási család Balatonakarattyán – ahol második otthonuk is van – nyitotta megy tavalyelőtt nyáron a kisboltját, ami ugyan üzletileg jó befektetésnek bizonyult, a környékbeliek nem örültek annak, hogy Ördög Nóráék neve annyi embert vonz az egyébként nyugodt településre.

A végére egy bizarr hírt tartogattunk. Tavaly ilyenkor zárult le egy japán diáklány ügye a bíróságon, aki azért fordult a hatóságokhoz, mert az iskolában arra kényszerítették, hogy fesse az eredeti színére – szerintük feketére – a haját. A sajtóban meg nem nevezett diáklány kálváriája akkor kezdődött, amikor egyik nap az igazgatóhelyettes közelebbről megnézte magának a hajtövét, és azt állapította meg, hogy a barna nem az eredeti hajszíne. A valóság ezzel szemben az, hogy a lánynak tényleg természetes barna volt a haja, de az iskola elöljárói nem vettek tudomást erről a tényről.