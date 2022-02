Rácz-Gyuricza Dóra részletesen megköszönte a testének, hogy ilyen jól viseli a terhességet

– kezdte posztját a terhes Rácz-Gyuricza Dóra, Rácz Jenő felesége.

Majd részletezni kezdte, mi mindent köszön a testének.

Köszönöm a testemnek ezt a hihetetlen melót, amit nap mint nap megtesz, hogy a kislányom és én is egészségesek és boldogak lehessünk🙏 Köszönöm a bőrömnek, hogy nem adja fel a harcot, és egyben tartja, ami benne van😬 Köszönöm a hátamnak és a térdeimnek, hogy a hirtelen plusz kilók ellenére is bírják a strapát és visznek, amerre csak akarom🙏 Köszönöm a hormonjaimnak, hogy türelemre és elfogadásra tanítanak, hiszen nem tudok mindent mindig kordában tartani az életben🙏 És kifejezetten köszönöm a gyomromnak, hogy az egész életemben ellene elkövetett és őt ért megpróbáltatások ellenére, most hálás minden falatnak, amit kap tőlem, és feltétel nélkül dolgozik értem🙏 Hiszek benne, hogy a kislányom gyógyít engem, ahogy én is őt, egyek voltunk és ez max fizikailag lesz másképp, de lelkileg sosem❤️