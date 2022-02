Mark Hamill fiatal korában hírügynökségnél is dolgozott, de otthagyta a melót

Egy amerikai újságíró jelentkezett Twitterén egy érdekes történettel Mark Hamillről: mint írta, Amerika legrégebbi hírügynökségének, az Associated Pressnek egykori irodavezetője, John Brewer még a hetvenes években felvett egy fiatalembert, hogy éjszakai híradós asszisztensként dolgozzon náluk. Nyomtatott, iratokat rendezett, de 1975-ben közölte Brewerrel, hogy egy sci-fi film szerepéért inkább véget vet hírügynökségi karrierjének.

– zárta a tweetet, melynek kapcsán mindenki Hamill Star Warsban kapott főszerepére asszociált. A színész is reagált a posztra:

FACT CHECK: Mostly TRUE. I WAS a copy-boy at the LA @AP bureau in the 70’s & I DID inform John Brewer I was leaving because I’d been cast in, not a “sci-fi movie”, but an episode of “The Partridge Family.” And so ended my AP career. I like Mr Brewer’s version much better. https://t.co/BBgA7KfNbl

— Mark Hamill (@HamillHimself) February 15, 2022