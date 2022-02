Kamuhasat viselt egy amerikai tisztviselő, hogy fizetett szülési szabadságra mehessen

Robin Folsom többször is megvezette a munkáltatóját, gyerekeinek apja nem is létezett.

Robin Folsom többször is azt hazudta a munkaadójának, hogy terhes, hogy fizetett szülési szabadságra mehessen – írja a Washington Post.

A lap szerint a Georgiai Szakmai Rehabilitációs Ügynökség külügyi igazgatójaként dolgozó Folsom 2020 októberében jelentette a terhességét a munkáltatójának, azt mondta, hogy 2021 május 1-jén fog szülni. A nő hónapokkal a tervezett dátum előtt már gömbölyödő hassal ment be dolgozni.

Az egyik munkatársának viszont feltűnt, hogy a nő hasa mintha külön életet élt volna, furcsán „elvált” a testétől, kollégája gyanítani kezdte, hogy a nő hamis terheshasat viselt.

Folsom ezután is kitartott amellett, hogy terhes, és a szülés dátuma után is próbálkozott.

Munkahelye május 6-án egy e-mailt kapott egy bizonyos Bran Otmembebwe nevű férfitől, aki a baba apjának vallotta magát. Azt is állította, hogy az orvos többhetes pihenést írt elő a nőnek.

A munkáltatója ekkor még fizetett szabadságot adott neki, de később is egyre több furcsa dolog történt.

Folsom képeket is megosztott a gyerekről, sokan épp ekkor kezdtek gyanakodni. A fotókon ugyanis eltérő volt a babák bőrszíne, a nő vélhetően nem ügyelt arra, hogy ugyanarról a csecsemőről küldjön képeket.

A nő ellen nyomozás indult, ekkor derült ki, hogy Otmembebwe nem is létezik.

A hatóság azt közölte, hogy a 43 éves Folsom nem először adta be, hogy terhes, a bíróság három ilyen eset miatt is vádat emelt ellene, emellett csalás miatt is felelősségre vonhatják.

Kiderült, hogy Folsom 2020 júliusában és 2021 augusztusában, tehát három hónappal az előző terhessége után is azt állította, hogy gyereke született.

A hatóságok bekérték a gyerekek születési anyakönyvi kivonatát, de egyet sem találtak a nyilvántartásban.

Folsom tavaly már felmondott, de ez nem jelenti azt, hogy nem vonják felelősségre. A nő ügyét április 4-én tárgyalják ismét, ha minden vádpontban bűnösnek találják, akár 25 év börtönt és százezer dollárnál is magasabb pénzbüntetést is kaphat.