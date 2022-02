Nem minden a külső, avagy ez történik az orrunkban

Egyik legfontosabb érzékszervünk az orrunk, amely számos feladatot ellát. A kinézeténél sokkal fontosabb az, hogy belül mennyire egészséges. Az orrnyálkahártya tökéletes működéséért nekünk is tennünk kell.

Ez történik az orrunkban

Az orrnyálkahártya egyfajta szűrőberendezésként funkcionál: felfogja a port és egyéb szennyezőanyagokat, eltávolítja azokat, illetve segít bizonyos fertőzéseket is megelőzni. Az egészséges ember az orrán veszi a levegőt, amely hosszasan érintkezik az orr nyálkahártyájával. Ettől a levegő felmelegszik, párásodik, hogy a tüdőnkben lévő hörgők már olyan kellemes hőmérsékletű levegővel találkozhassanak, amely egyúttal szennyeződésektől mentesen jut oda.

Ha kórokozó kerül a rendszerbe, azt a szervezetünk köhögéssel, tüsszentéssel löki ki magából. Kutatások alapján a por és baktériumok fele fennakad az orrüregben. Az orrnyálkahártya egyúttal érzékeny is, könnyen tud sérülni – akár a túl hideg, vagy túl száraz levegő is károsíthatja.

Miért fontos?

Az orr több szervünkkel áll összeköttetésben, és amennyiben ezek közül csak egy nem funkcionál megfelelően, máris gondokba ütközhetünk. Az orr egyébként is rendkívül összetett szerv, megannyi feladatot lát el, ezért már egy sima orrdugulás is további problémákat idézhet elő.

Gyakori probléma az orrnyálkahártya kiszáradása. Ekkor apró sérülések keletkeznek a nyálkahártya felszínén, viszkető érzés és akár orrvérzés is jelentkezhet, nem beszélve a légzési problémákról. Ennél is nagyobb gond, ha vírusok telepednek meg a meggyengült orrnyálkahártyánkon, hiszen azok ilyenkor szinte akadály nélkül, sokkal könnyebben jutnak be az alsóbb légutakba, ahol súlyosabb szövődményeket okozhatnak. Ezért kell folyamatosan nedvességet biztosítani ennek a fontos védőrétegnek. Ha nagyon makacs szennyeződés, netán baktérium próbál megtelepedni, úgy az orrnyálkahártya váladékot termel – ekkor fújunk orrot, tüsszentünk vagy köhögünk.

Nem szerencsés „piszkálni” az orrunkat, mert a nyálkahártya felesleges felsértése egyrészt csökkenti annak védekező képességét, másrészt sebeket is ejthetünk rajta, amelyek nem tudnak gyorsan regenerálódni, és a „nyitott kapukon” keresztül kórokozók juthatnak a szervezetbe.

A nedvesség folyamatos szinten tartására léteznek jól bevált praktikák:

fontos a megfelelő hidratálás, amihez ajánlott sok folyadékot bevinnünk a szervezetünkbe,

csökkenteni kell az alkoholfogyasztást, valamint a dohányzást

használhatunk párásító készüléket,

orrspray vagy orrcsepp segítségével is biztosíthatjuk a szükséges nedvességet.

