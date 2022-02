Túl kicsi fürdőszoba márpedig nem létezik (x)

Gondos tervezéssel minden vizeshelyiségből kihozhatjuk a maximumot, még a legparányibb fürdőszobába is becsempészhetünk valamit a trópusok hangulatából. Az elérhető luxust ráadásul olyan frappáns megoldások teszik praktikussá, amilyen például a lassan záródó, gyerekbiztos tolóajtó vagy a könnyen tisztítható kabinfalak.

Az átgondolt és jól felszerelt fürdőszoba egyre meghatározóbb szerepet tölt be a személyes feltöltődésben – ráadásul akkor is kéznél van, amikor a pandémia következtében a gyógyfürdők látogatása vagy a wellnesshétvégék éppen tiltólistások. Mára a vizeshelyiség a lakás egyik legfontosabb színterévé vált. Részben azáltal, hogy meghatározó a jelentősége az elegáns otthoni környezet megteremtésében. Másrészt azzal, hogy nem csupán a házigazda stílusáról és ízléséről árulkodik, hanem merészségét és egyéb személyiségjegyeit is tükrözi.

Manapság már azzal sem bújhatunk ki a fürdőszoba menővé tételének felelőssége alól, hogy a túl alacsony alapterületre hivatkozunk. A Wellis kínálatában például rengeteg zuhanykabin, -panel és -oszlop található, amelyek segítségével a legkisebb vizeshelyiségben is könnyedén tudunk meghitt wellness-oázist teremteni.

A Wellis termékei közül rendkívül népszerű a Fabio zuhanykabin, amely az egyedi kialakítása mellett Easy Clean bevonattal készül. A kabinra az üveg gyártásakor felvitt réteg megakadályozza a makacs vízkőfoltok és szappanfelrakódások kialakulását, ezáltal sokkal egyszerűbb a tisztítása. Ugyanezt a bevonatot kapta a négyféle méretben rendelhető Sorrento Plus zuhanykabin is, amely légies megjelenésével, krómozott kiegészítőivel az igazi luxust képviseli.

A könnyed igényességre vágyók közkedvelt választása az akár sarokba is szerelhető, letisztult vonalú, különleges kézitusolóval felszerelt Lucia zuhanypanel. Ha csupán néhány percünk van a feltöltődésre, a két állítható hátmasszázs fúvóka, valamint az 50 fúvókás esőztető egészen biztosan nem okoz majd csalódást, és pillanatok alatt a trópusokon érezhetjük magunkat vele.

Ahogyan a bronzszínű, rozsdamentes acéltestével az első pillanattól lenyűgöző hatást gyakorló Mona zuhanypanel sem, amelyben a Wellis tervezői megsokszorozták a kényelmi megoldások számát. A fürdőzőt 60 fúvókás trópusi esőztető, továbbá lent és fent is 32 tűfúvókás masszázselem várja. Ezeket az oldalt elhelyezett külön kezelőkkel lehet használni, így szabadon variálhatunk a kézitus, a trópusi zuhany, a hidromasszázs és a vízeséses zuhany között.

Nagyszerűen illeszkedik a Mamba csaptelepcsalád többi tagja közé, de önmagában is pompás kiegészítője lehet bármelyik zuhanykabinnak vagy zuhanyfalnak a Mamba zuhanyoszlop. A mattfekete porszórt felület a kivételes látványról, az állítható dőlésszögű trópusi fejzuhany pedig a tökéletes kényelemről gondoskodik. A Wellis bőséges, minden igényt kielégítő szaniterkínálata garantálja, hogy akkor se kelljen letennünk álmaink fürdőszobájáról, ha elsőre azt gondolnánk, hogy kevés hozzá a helyünk.