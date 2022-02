Itt a zseniális kihajtható mobil (x)

Magyarországra is megérkezett a HUAWEI P50 Pocket, amelynek stílusos külsője sokoldalú, izgalmas és erős mobilt takar.

Valószínűleg még sokan emlékeznek a néhány évtizede divatos kagylómobilokra, amelyek összecsukva menő külsővel hódítottak, kihajtva pedig az egyik oldalon a kijelzőt, a másikon a fizikai számbillentyűket találtuk. Azóta már az okostelefonok világában élünk, amelyek megnyerő, többségében nagyméretű külsőt kapnak. Ugyanakkor sokaknak praktikusabb lehet az összecsukható kivitel, természetesen úgy, hogy a nagy kijelző és a csúcskategóriás funkciók előnyeiről sem kell lemondaniuk.

Apró tokban nagy tudás

A HUAWEI P50 Pocket újgenerációs összehajtható okostelefon olyan, mint egy púderdoboz: még a legkisebb női táskában is elfér, ráadásul kézbe véve is inkább egyfajta divatkiegészítőnek tűnik, hiszen a gondosan kidolgozott borítása fehért színt kapott, így a készülék nemcsak hazsnos társunk lesz, hanem elegáns kiegészítője lehet szinte bármilyen öltözéknek is. A csinos külső mellett pedig ha kinyitjuk, máris egy modern és erős csúcsmobilt kapunk. Az eszköz belsejében a jelenleg kapható egyik legerősebb hardver dolgozik, így bármilyen alkalmazást, játékot villámgyorsan használhatunk. A folyamatosan bővülő Huawei-alkalmazásáruházából, az AppGallery-ből pedig szinte az összes legfontosabb hazai alkalmazás letölthető, és könnyedén fizethetünk NFC-vel is.

A telefon hármas fő kameraszigetén egy 40 megapixeles True-Chroma kamera, egy 13 megapixeles ultraszéles látószögű kamera és egy 32 megapixeles Ultra Spectrum kamera található, ezek együttes erejével igazán színhű és részletgazdag fotókat és videókat készíthetünk, akár este vagy gyengébb fényviszonyok között is.

A P50 Pocket különlegessége még, hogy becsukott állapotban a kamerasziget fölött egy szintén kör alakú fedlapi kijelzőn is megnézhetjük a legfontosabb értesítéseket, bejövő üzeneteket, de a zenelejátszónkat is vezérelhetjük innen. Akkor sem kell kinyitnunk a telefont, ha szelfit szeretnénk készíteni, vagy a tükör funkciót használnánk egy fontos találkozó előtt. Mindemellett más hasonló modellekkel ellentétben a diszkrét, de erős zsanéroknak köszönhetően összecsukott állapotban sem marad rés, így a készülék nemcsak jól néz ki, de a sérülésektől is védett a kijelző.

Ha pedig stílusos megjelenésünket további okos és elegáns kiegészítókkel fokoznánk, P50 Pocket méltó társa lehet a HUAWEI FreeBuds Lipstick fülhallgató is, amely márkás rúzsra hasonlít, valójában prémium kategóriás eszköz, gesztusvezérléssel és akár 4 órányi zenehallhatásra és 2,5 órányi telefonálásra elegendő kapacitással. Aktív zajszűrője csökkenti a környezeti hanghatásokat akár zenét hallgatunk vagy telefonálunk.