Milyen romantikus: Tekashi69 egy köteg pénzt adott születésnapos barátnőjének

Azért néhány Birkin táskát és egy luxusautót is kapott.

Tekashi 6ix9ine barátnője, a Jade nevű modell a napokban ünnepelte huszonötödik születésnapját, aminek alkalmából nagyobb felhajtást rendezett a rapper, mint Kylie Jenner. Ő ugyanis gyerekének első szülinapján legalább Magyarország egy éves GDP-jét meghaladó összeget költhetett el.

Tekashi olyan ajándékokkal lepte el barátnőjét, mint néhány Birkin táska, ami a világ egyik legdrágább kiegészítőjének számít, a presztízséről nem is beszélve. Az ajándékok bontásáról videó is készült, amelyben jól látszik, hogy az egyik Birkint kinyitva felmarkol jó néhány köteg pénzt is, merthogy az is járt a táskák mellé. A hab a tortán pedig egy fekete Rolls Royce volt, amit szintén a születésnapjára kapott a rappertől.