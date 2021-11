Zimány Linda a párkeresésről: Valahogy mellém egy brazil topmodellt képzelnek el az emberek

A Fókusznak adott interjút Zimány Linda a magánéletével kapcsolatban, a modell pedig arról is beszélt, hogy ő mit keres külsőleg és belsőleg egy férfiban.

Én is egy fiatal, egészséges lány vagyok, aki szeretne egy egész családot, egy kémiailag jól működő kapcsolatot, egy humoros, intelligens férjet, akivel fel tudok nevelni egy gyermeket. Ez egy összetettebb dolog annál, minthogy holnap belekezdjek valakivel. Nekem a külső… valahogy az emberekben benne van, hogy mellém egy brazil topmodellt képzelnek el. Nem is ilyenek voltak az exeim, nekem ez annyira nem számít. Nekem az a fontos, hogy azt érezzem a férfi, hogy odaadó, intelligens, humoros, én a társamat keresem egy kapcsolatban. Hogy nem kell megjátszanom magam: ha felszedek majd 15 kilót, mikor terhes leszek, akkor is szeretni fog. Egy jó fej párt képzelek el magam mellé.