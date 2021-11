Három barátnője van a brit férfinak, naptárjaikat is egyeztetik

Három barátnője van a brit férfinak, naptárjaikat is egyeztetik

A karantén alatt hárman éltek egy fedél alatt.

Egy brit férfi elmesélte, milyen „párkapcsolatban” élni három nővel.

Roy Graff több mint 10 éve gyakorolja a többszerelműséget (poliamoria): az 51 éves londoni exmarketinges jelenleg három nővel találkozgat, közük kettővel él tartós kapcsolatban, utóbbiakkal nagyjából három éve jött össze.

A két nő közül egyikük csak vele találkozik, a másik randizgat másokkal is; az egyikkel hetente többször is együtt vannak, a másikkal úgy 7-10 naponta. Ha Graff és valamelyik barátnője épp együtt vannak, nem várják el egymástól a szenvedélyt – az is teljesen belefér, ha csak megnéznek együtt egy filmet.

A Mirror cikke szerint egyik párkapcsolat sem kiemelt, a férfi egyik nővel nem él együtt –

kivéve a covid karanténidőszakát: ekkor ugyanis együtt laktak mind a hárman.

A többi nő tud egymásról, a kapcsolatokban elsőrangú az átláthatóság az őszinteség és a biztonságos szex. Mindenki tudja, hogy épp ki kivel randizik – még a naptáraikat is egyeztetik egymással

Roy korábban élt már házasságban is, de rá kellett jönnie: a monogámia nem neki való. Úgy érzi, sokaknak megvan a képességük, hogy több emberrel is együtt legyenek, és rosszul éreznék magukat, ha esetleg ki kellene zárniuk olyanokat, akikkel szívesen töltenének együtt időt.

Ha esetleg azon gondolkodik az olvasó, vajon mi lehet Roy foglalkozása, eláruljuk: párkapcsolati coach.