Pucér fenekek a Vörös téren: szigorú büntetés várhat az Insta-villantókra

Oroszországban tíz hónap szabadságvesztésre ítéltek két Instagram-felhasználót, miután kiderült, hogy orális szexszel viccelő pózban szerepeltek egy fotón Moszkva egyik legismertebb nevezetessége előtt. Az eset óta folyamatosan jelennek meg a közösségi oldalakon hasonló képek.

Most először ítéltek valakit letöltendő szabadságvesztésre Oroszországban hívők érzéseinek megsértéséért. Mindeközben mintha egy fura trend kezdene kialakulni az országban: egyre több pucér testrész tűnik fel a turisztikai látványosságok és kegyhelyek környékén. Az egész úgy kezdődött, hogy

egy blogger és a barátnője orális aktust imitáltak a Boldog Vazul-székesegyház előtt úgy, hogy a 19 éves nő mindezt egy rendőrségi kabátban követte el.

Egy modell szintén a Vörös tér világhírű templomának előterében a mellét mutatta meg a kamerának.

Egy insta-modell Szentpéterváron a Szent Izsák-székesegyház közelében villantott feneket.

Végül (de nem biztos, hogy utolsósorban) egy pornós mutatta meg a közösségi médiában a hátsó felét – a fotón a háttérben a Kreml látszott.

10 ezer lájk helyett 10 hónap börtön

Még szeptember végén történt, hogy Ruszlan (született: Muzaffar) Bobijevről és az Aszja Akimova néven posztoló barátnőjéről (polgári nevén Anasztaszija Csisztova) készült néhány fotó a Moszkva jelképeként is ismert Vaszilij Blazsennij-székesegyház előtt. Ez önmagában még nem okozott volna problémát, de a képek között volt egy olyan, amin a lány rendőrségi zubbonyban térdel barátja előtt, mintha csak éppen orálisan kielégítené őt. Ez a három tényező (a világörökség részét képező templom, a rendőregyenruha és az aktus imitálása) így együtt sokaknál – talán jelen esetben nem ez a legjobb kifejezés – kiverte a biztosítékot. Bobijev azért még rátett egy lapáttal a felirat szövegével, ugyanis ezt írta a képhez:

A munka törvénykönyve nem a BTK, az abban foglaltakat meg lehet szegni.

A képek, amelyekre 10 ezer lájkot remélt Bobijev, az Instagramra kerültek fel, egy azóta törölt profilhoz. Akimova a TikTokra posztolta a képsorozatot, de már ez a videó sem érhető el. Mindkét bloggert letartóztatták. Bobijevnek a rendőrségi kamerák előtt kellett elnézést kérnie tettéért. A life.ru cikke szerint a következő mondatok hangzottak el a szájából:

Őszintén elnézést kérek. Esküszöm, hogy soha többé nem fogok ilyesmit csinálni.

A pár azóta már bíróság elé is állt, a 19 éves lány azzal védekezett, hogy ő csak „követte Bobijevet, mint egy kiskutya”, és a férfi erőszakoskodott, hogy csinálják meg ezeket a képeket, „nincs ebben semmi szörnyű”. A nő reménykedett, hogy a tárgyalásuk előtt belengetett esetleges szabadságvesztés csak felfüggesztett lesz, de végül nem így történt: bilincsben hagyták el a tárgyalótermet, tíz hónapot tölthetnek rács mögött. Ez az első alkalom, hogy Oroszországban letöltendő börtönbüntetésre ítélnek valakit a hívők érzéseinek megsértése miatt.

Mellek Boldog Vazul mellett

Nem sokkal Bobijevék botránya után az interneten megjelent egy nem kevésbé necces videó: ezen a Lola Bunny néven ismert Lolita Bogdanova a mellét mutatja meg a kamerának, szintén a Boldog Vazul-székesegyház tőszomszédságában.

A közösségi oldalakon elég hamar komment- és üzenetcunami árasztotta el a modellt, amire először az volt a válasza, hogy elnézést kér mindenkitől, akit megbántott, majd közölte, ez a felvétel évekkel korábban készült, és nem is tervezte, hogy kiposztolja. (Hogy akkor vajon hogyan és miért jelent meg mégis a videó, azt, sajnos, nem tudjuk.) Később már annyira felidegesítette a sok gyűlölködő megjegyzés, hogy maga is kifakadt:

Minden üzenetet elmentettem, amiben leszámolással fenyegetnek. Hogyan beszélhettek hitről, amikor a szátokból ömlik a … Miféle erkölcsről magyaráztok?

Az Onlyfanson is megtalálható 22 éves modell ellen is gyorsan elindult az eljárás, akár egy év börtönt is kaphat a hívők érzéseinek megsértéséért. Jelenleg lakhelyelhagyási tilalom van érvényben ellene.

Hogy ne csak a főváros nevezetességei jelenjenek meg erotikus(nak szánt) fotókon, arról Irina Volkova gondoskodott, aki a szentpétervári Szent Izsák-székesegyházat is ábrázoló fotón és videón tette közszemlére a fenekét. A felvételek állítólag még 2020 nyarán készültek, csak a mostani vetkőzési hullám hozta felszínre azokat. Volkova a felháborodás nyomán törölte a felvételeket, a profilját zárttá tette.

A bíróság előtt így védekezett:

Kicsit játszottam az insta-bloggert, ész nélkül készültek a fotók. Így alakult. Már mindent átgondoltam. Minden le lesz törölve, többé ilyen nem történik majd.

Az ellene felhozott vádakat megalapozatlannak ítélte a bíróság, a modell szabadlábon távozhatott a tárgyalása után.

A Boldog Vazul-székesegyház mellett a másik nevezetesség, ami alapján minden kultúrember felismeri, hogy egy kép Moszkvában készült, az a Kreml. A Vörös tér történelmi épületegyüttesét választotta fenekét ábrázoló fotósorozata hátteréül a pornós Rita Fox. A Kszenyija Damova néven született színésznő ügyében is példás gyorsasággal jártak el a szervek:

október 30-án kiposztolta a közösségi oldalakra a fotót,

november 2-án este Fox már arról írt a közösségi médiában, hogy letartóztatták,

november 3-án pedig két hét adminisztratív elzárásra ítélték.

De miééért?

Nyilván sokakban felmerül a kérdés: miért gondolja valaki jó ötletnek, hogy valamelyik pucér testrészét lefotózza egy ismert középülettel, műemlékkel a háttérben?

Természetesen az első és legkézenfekvőbb válasz – hiszen mégiscsak úgynevezett insta-modellekről és influenszerekről beszélünk – a lájkgyűjtés. A figyelemfelkeltés. Erről talán többet nem is érdemes mondani (a fenti példákból láthatjuk, hogy visszaüthet).

Hogy egy-egy ilyen akciónak mennyire lehet politikai vonzata, arról már csak azért is keveset tudunk, mert Oroszországban nem túl sok felület adott a nem Putyin-párti vélemények megjelenítésére. Mindenesetre egy korábbi – 2021 nyarán történt – hasonló esetbe könnyebb belelátni a tiltakozásra utaló jeleket: egy Jelena Nyikiforovszkaja nevű modell Jekatyerinburgban egy helyi rendőrségi épület bejáratánál pózolt viszonylag kevés ruhában (őt három, a fotóst két nap elzárásra ítélték augusztusban), mire néhány nappal később – a Jekatyerinburgban letartóztatottak nyílt támogatásaként – a moszkvai Alina Ivanova mutatta meg a kamerának a meztelen fenekét egy rendőrségi épületnél.

Szintén felzaklathatta a – hogy is mondjuk – homofóbiától nem mentes államhatalom bűnüldöző szerveit az a videó, ami szintén most kezdett el terjedni, holott három évvel ezelőtt készült. Egy modell, Aljona Jefremova csókolózik a felvételen egy másik nővel, a Hoffmanita néven elhíresült rapperrel. A Kreml falánál, az ismeretlen katona sírjánál.

Sokkal nem leszünk okosabbak akkor sem a kiváltó okokkal kapcsolatban, ha megnézzük, mit állítottak maguk az „elkövetők” a botrányokat kiváltó felvételekről, hogy miért érezték fontosnak ezek elkészítését. A rendőrkabátban pózoló Akimova ugye azt mondta, hogy párja nyomására tette (a férfi pedig a lájkokért); a Szentpéterváron pajzánkodó Irina Volkova amolyan jópofa szórakozásnak gondolta az egészet. A legérdekesebb „magyarázatot” kétségkívül a pornós Rita Fox szolgáltatta:

Mindig is hazafi voltam. Szeretem Oroszországot. Életemben először úgy döntöttem, hogy megnézem a Kremlt és a Vörös teret. Egyszerűen nem tudtam nem lefotózni mindazt, amit ennyire szeretek és ami ennyire szép: Oroszországot, Moszkvát, a Kremlt, a Vörös teret és a popómat egy bodyban. A fotónak egyáltalán nem volt célja a nagyapák és dédapák emlékének megsértése.

Végül meg kell említeni azokat a felháborodott kommentelőket is, akik ismét rávilágítottak „az internet nem felejt” örökérvényű igazságára és egy súlyos ellentmondásra. Nézzük csak ezt a 2001-ben készült fotót:

2001 год. Россиянка Наталья Орейро. Храм Василия Блаженного. Меховая шапка и лифчик.

Почётная гражданка России с недавнего времени.

Оскорбление… pic.twitter.com/y4pKEKirWx — Олег Кавун (@watermelonONK) October 30, 2021

Bobijevet és Akimovát ugyebár 10 hónapra leültették a Vörös téri botrányos fénykép miatt. A fenti fotón szereplő nő – bizony, ő Natalia Oreiro, a Vad angyal – azonban nemhogy büntetést nem kapott azért, hogy melltartót villantott a Boldog Vazul-székesegyház előtt, de épp nemrég kapta meg Vlagyimir Putyintól az orosz állampolgárságot.